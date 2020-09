Zwei weitere Partien wegen Corona-Situation verschoben

Wie erwartet kommt es im Regionalfussball immer wieder zu Spielverschiebungen wegen der Corona-Situation. Am Freitag schon wurde bekannt, dass die 2.-Liga-Partie Wallisellen - Wiesendangen vom Sonntag nicht stattfinden kann, weil das Walliseller Team in Quarantäne ist. Am Samstag wurden in der 3. Liga zwei Partien abgesagt: Wegen eines Corona-Falles bei Phönix 2 konnte der Spitzenkampf der Gruppe 5 gegen Seuzach 2 nicht stattfinden. Verschoben worden ist auch der Match in der Gruppe 4 zwischen Bülach und Embrach, «aufgrund einer unsicheren Sachlage im Zusammenhang mit Covid 19 bei unserem Gastgeber», wie es auf der Embracher Website hiess. (red)