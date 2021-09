1:1 im Stadtderby – Veltheim lässt Phönix davonkommen Im 2.-Liga-Stadtderby ist Phönix von Veltheim gut 20 Minuten lang an die Wand gespielt worden. Die Seemer haben sich aber ins Spiel gekämpft und mit etwas Glück einen Punkt gewonnen. Urs Kindhauser

Eine von vielen vergebenen Chancen Veltheims: Phönix-Goalie Adrian Phönix rettet gegen Christian Schiess. Foto: Madeleine Schoder

Der Vergleich mag vielleicht etwas weit hergeholt sein, wenn man sich einen 2.-Liga-Match anschaut, aber dennoch wars irgendwie so: Gut 20 Minuten lang spielte der SC Veltheim auf dem Steinacker wie Barcelona in seinen besten Jahren: aufmerksam und sauber in der Balleroberung, schnell und direkt im Ballbesitz. One-touch-Fussball auf Amateurstufe. Die herausragendste dieser Aktion führte in der 7. Minute zum 1:0 für den Gast. Am Ende einer Stafette über mehrere Stationen legte Christian Schiess zurück auf Besnik Tahiri, der nur noch einzuschieben brauchte.