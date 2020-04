Kreativere Lösung gefordert – Veltheim wehrt sich gegen Saisonabbruch im Regionalfussball Die Amateurliga und die Regionalverbände wollen die Saison 2019/20 annullieren, einstimmig, wie es heisst. Doch nicht alle Clubs sind damit einverstanden. Urs Kindhauser

Der SC Veltheim lief im Herbst allen Gegnern davon: Hier Bruno Michienzi beim 4:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Embrach. Foto: Sibylle Meier

Würde die Saison 2019/20 annulliert, so gehörte der SC Veltheim zu den grossen Verlierern. Denn das Fanionteam führte die Drittliga-Gruppe 4 vor dem Unterbruch mit einem Vorsprung von sieben Punkten an und hat viele Spiele hoch gewonnen. Also wäre es bitter für die Veltemer, wenn der Zentralvorstand des Schweizer Fussballverbandes am Donnerstag beschliessen würde, was die Amateurliga und die 13 Regionalverbände am Samstag einhellig beantragt haben: die Saison abzubrechen und nicht zu werten. Dann gäbe es keine Aufsteiger und keine Absteiger. Keinen Lohn also für Veltheim, einen sehr grossen aber für Mannschaften wie den FC Thayngen, der in der Gruppe 6 in elf Spielen keinen einzigen Punkt geholt hat und doch in der 3. Liga bleiben dürfte.