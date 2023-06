Quartierfeste in Winterthur – Veltheims «rekordverdächtiger» Start in die Dorfet-Saison Zum 25. Mal lud Veltheim zum Dorffest – bei bestem Wetter. Impressionen vom ersten der Winterthurer Stadtteilfeste. Michael Graf

Volle Gassen, zufriedene Gesichter: Der Auftakt zum Dorffest Veltheim am Freitagabend. Fotos: Madeleine Schoder



Die Stadtteilfeste werden in Winterthur «Dorfet» genannt, und Veltheim eröffnet traditionell die Saison. Höchste Zeit, das Allgemeinwissen aufzufrischen: Heisst es nun eigentlich «die Dorfet» oder «der Dorfet»? «Bei uns heisst es Dorffest Veltheim. Wer ‹Dorfet› schreibt, bekommt von mir einen netten Brief», sagt der langjährige OK-Präsident Daniel Helbling und lacht. Er übergibt in diesem Jahr an seinen Nachfolger Samuel Kocher.

«Rekordverdächtig» sei das Dorffest an diesem Wochenende gelaufen, so Helblings Zwischenfazit am Sonntagnachmittag. «Das berichten mir die Festwirte und Bahnenbetreiber.» Von den Samaritern gibt es ebenfalls gute Nachrichten; neben den üblichen Stichen und Schürfungen hatten sie wenig zu tun.

Das doppelte Lottchen am Grill

Eine Nachfrage wert ist auch das doppelte Lottchen am Grill. Der Grillspiess der Metzgerei Lotti gehört einfach zum Dorffest. Nach der Schliessung der Filiale Ende 2018 blieb der Lotti-Stand weiterhin. Und nun, nachdem Lotti im Frühling seinen Betrieb ganz geschlossen hatte? Da gab es gleich zwei Grillspiessstände. Die Freunde der Heiterkeit grillierten vor der ehemaligen Metzgereifiliale. Den echten Lotti-Spiess gab es aber an der Löwenstrasse, weiss Helbling. Daniel Kägi habe Lotti das Geschäft und die Rezeptur abgekauft. «Die Spiesse liefen so gut, dass sie am Samstagabend bereits ausverkauft waren.»

Und noch etwas Allgemeinwissen zum Schluss: Es war zwar die 25. Ausgabe des Dorffests, aber mitnichten das 25-Jahr-Jubiläum. Das erste Dorffest wurde 1994 zur Einweihung des neu gestalteten Dorfplatzes durchgeführt und fand zunächst nur alle drei Jahre statt. Jetzt ist erst mal Dorfet-Pause in Winterthur; als Nächstes sind Töss und Oberwinterthur dran, die beide vom 18. bis zum 20. August feiern.



Blumenschmuck zum Jubiläum im grossen Brunnen vor dem Konkordia. Foto: Madeleine Schoder

Beim Harassenstapeln ging es hoch hinaus… Foto: Madeleine Schoder

Aber nicht nur dort! Auf der X-Factory wurde man gut geschleudert und nass gespritzt. Foto: Madeleine Schoder

In Veltheim war alles angerichtet für warme Nächte. Foto: Madeleine Schoder

Vor der ehemaligen Metzgerei Lotti verkauften die Freunde der Heiterkeit ihre Grillspiesse. Foto: Madeleine Schoder

Aber auch Süsses war gefragt, gerade beim jüngeren Publikum. Foto: Madeleine Schoder

Und frisch gestärkt, konnte man seine Kraft und Zähigkeit unter Beweis stellen. Ab 99 Sekunden Hängen gibt es einen Preis – hätten Sie es geschafft? Foto: Madeleine Schoder

Dorffest verpasst? Die nächsten Gelegenheiten gibt es vom 18. bis zum 20. August in Töss und Oberwinterthur. Foto: Madeleine Schoder

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

