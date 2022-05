Contini macht einfach weiter

Seit fünf Spielen sind die Grasshoppers ungeschlagen, als einzige Mannschaft in dieser Phase. Auch deswegen vertraut Contini ganz einfach wieder jener Startformation, die zuletzt gespielt hat. Zum dritten Mal sieht die Aufstellung der Zürcher in einer 3-4-3-Grundordnung so aus:

Moreira – Arigoni, Loosli, Seko – Bolla, Kawabe, Herc, Schmid – Morandi, Bonatini, Momoh