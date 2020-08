Corona-Lockerung in Winterthur – Veranstalter freuen sich über den Fall der 1000er-Regel Ammas Umarmungen sind definitiv abgesagt, Winti Mäss und Yellow Cup nun aber fester eingeplant denn je – so reagieren die grossen Eventlokale auf die News des Bundesrats. Mirko Plüss

Ein Match in der Axa-Arena aus früheren Tagen. Foto: Deuring Photography

In der Schweiz sind ab Oktober Grossanlässe mit mehr als tausend Menschen wieder erlaubt, das betrifft auch in Winterthur diverse Sportclubs, Partylokale und Eventveranstalter. Robert Risse, Geschäftsführer der Axa-Arena, spricht von einem grossen Aufatmen: «Es ist eine Riesenerleichterung für uns, dass es nun in eine Richtung geht, bei der wieder mehr Zuschauer möglich sind.»