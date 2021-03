Unlauterer Wettbewerb in Winterthur – Veranstaltung für Pelzmantel- und Goldankauf aufgelöst Per Inserat warb ein Veranstalter für den Ankauf von Wertsachen. Der Anlass hätte vom 24. – 27. März im My Hotel in Winterthur Töss stattfinden sollen. Die Stadtpolizei hat diesen jedoch am Mittwochnachmittag wegen Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb aufgelöst.

Der Anlass hätte im Vier-Sterne-Hotel MyHome an der Zürcherstrasse in Töss stattfinden sollen. pd

Aufgrund mehrerer Hinweise führte die Stadtpolizei Winterthur am Mittwochnachmittag, im My Home Hotel in Winterthur Töss eine Kontrolle eines Anlasses zum Ankauf von Wertsachen durch. In einem Inserat, das am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe des «Landboten» publiziert wurde, hatte der Veranstalter zuvor unrealistisch hohe Verkaufspreise angegeben.

«Eine einmalige Gelegenheit» – Der Ankäufer warb im Inserat mit unrealistisch hohen Preisen.

Damit dürften die Veranstalter gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstossen haben, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

So wurde der Ankauf des Goldes weit über dem Tagespreis angepriesen uns es waren keine geeichten Waagen vorhanden. Ebenso wurden im Inserat utopische Ankaufpreise für Schmuck, Uhren und Pelzmäntel angegeben. Die Veranstaltung wurde abgebrochen und die verantwortlichen vier Männer aus Deutschland und Luxemburg werden gebüsst. Auch für die kommenden drei Tage wurde ihnen jegliche Ankaufshandlungen untersagt.

huy