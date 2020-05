Fusionsprojekte Andelfingen – Verantwortliche halten Kritik an Fusion für normal Nach den Fusionsworkshops im Februar haben die Projektverantwortlichen nun ihr Fazit veröffentlicht. Infrage stellen sie, ausser den Gemeindenamen, nichts. Markus Brupbacher

Andelfingen: eigentlich der naheliegendste Name für eine fusionierte Gemeinde in der Region. Foto: Heinz Diener

In einem Punkt haben die Verantwortlichen der beiden Fusionsprojekte in der Region Andelfingen reagiert: Statt den stark kritisierten Gemeindenamen «Weinland-Süd» festzulegen, führen sie eine – erneute – Umfrage in der Bevölkerung durch. Dabei können die Befragten bis am 12. Juni zwischen «Weinland-Süd» und «Andelfingen» auswählen.