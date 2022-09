Temperaturdeckel bei Gasmangel – Verbände rügen Bundesrat – und fordern maximal 19 Grad für alle Bei einem Energienotstand will der Bundesrat nur jene Privathaushalte in die Pflicht nehmen, die mit Gas heizen, alle anderen nicht. Wichtige Player warnen vor einem Chaos. Edgar Schuler

Die allermeisten Haushalte heizen nicht mit Gas. Gemäss dem Vorschlag des Bundesrats gibt es für sie keinen Temperaturdeckel bei einer Mangellage. Foto: Urs Jaudas

19 Grad. Das ist die Höchsttemperatur, die der Bundesrat in öffentlichen und privaten Innenräumen vorschreiben will. Aber erst, falls nicht genügend Gas in die Schweiz geliefert wird, falls freiwillige Sparmassnahmen nicht fruchten – und deshalb eine Gasmangellage eintritt.