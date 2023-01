Hausdurchsuchung in Winterthur – Verdacht auf Bestechung und Betrug: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Rieter Der Textilmaschinenhersteller Rieter soll Schmiergeld nach Usbekistan gezahlt haben. Die Bundeskriminalpolizei durchsuchte deswegen die Büros der Firma. Rieter nennt die Vorwürfe haltlos. Jonas Keller

Rieter soll in Usbekistan in Bestechung und Betrug verwickelt sein. Die Winterthurer Firma bestreitet dies. Foto: Madeleine Schoder

An einem trüben Herbsttag bekam der Textilmaschinenhersteller Rieter unerwünschten Besuch: Die Bundeskriminalpolizei führte am 5. November 2020 in den Winterthurer Büros des Traditionsbetriebs eine Hausdurchsuchung durch. Der Grund: Bestechungs- und Betrugsverdacht im Zusammenhang mit Rieters Geschäften in Usbekistan. «Zahlreiche Aufzeichnungen und Unterlagen» seien bei der Durchsuchung sichergestellt worden, enthüllt ein Bundesgerichtsurteil vom vergangenen Dezember.