Nachspiel eines Brandes in Winterthur – Verdächtigter sass wegen Brandstiftung bei Römertor-Apotheke 57 Tage in U-Haft Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Brandstiftung eingestellt. Der verdächtigte Jugendliche sass 57 Tage in Haft und verlor seinen Job. Dafür musste er entschädigt werden. Patrick Gut

Feuerwehr löscht die Römertor-Apotheke. Der Brand wurde im Eingang des benachbarten Wohnhauses gelegt. Foto: Kantonspolizei Zürich

In der Nacht auf den 20. Mai 2020 brannte an der Römerstrasse in Oberwinterthur ein Mehrfamilienhaus. Das Feuer griff auf die benachbarte Apotheke über. Zwei Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Eine Betroffene berichtete damals, dass sie mit ihren drei Kindern im Alter von drei, fünf und zehn Jahren und ihrem Mann durch den Keller fliehen musste.