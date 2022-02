Nachhaltiges Bauen – Verdichtet statt vernichtet Das Büro Züst Gübeli Gambetti zeigt in Embrach ZH, wie kreativ Zusammenrücken sein kann. Andrea Eschbach

Die Siedlung «Im Grund» wurde geschickt nachverdichtet und dabei aufgewertet. Foto: Roger Frei

Enger zusammenrücken und sich dennoch wohlfühlen: Nachverdichtung heisst das Zauberwort, mit dem freie Flächen in der bestehenden Bebauung gefüllt werden sollen – mit Aufstockungen, Anbauten, Baulücken, die geschlossen werden oder aber Umstrukturierungen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit stellt die Nachverdichtung eine sinnvolle Form des Bauens dar. Denn so können bezahlbarer Wohnraum und Lebensqualität geschaffen werden, ohne immer neue Flächen zu versiegeln.