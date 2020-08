Biblische Plage – Verdufte, Heuschrecke! Biologen haben einen Botenstoff gefunden, der helfen könnte, Plagen abzuwenden und die Tiere mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Tina Baier

Drei Männer des kenianischen Volkes der Samburu versuchen einen Heuschreckenschwarm zu vertreiben. Foto: Reuters

Seit Monaten haben die Menschen in einigen Ländern Ostafrikas, aber auch im Iran, in Pakistan und Indien nicht nur mit dem neuen Coronavirus zu kämpfen, sondern auch noch mit einer anderen, uralten Plage: Wanderheuschrecken. Die Tiere fressen Äcker und Weiden kahl und zerstören damit die Nahrungsgrundlage vieler Menschen. Ein Schwarm von etwa einem Quadratkilometer Grösse verschlingt dabei an einem einzigen Tag etwa so viel wie 35’000 Menschen.