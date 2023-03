Restwasser bei Rheinau – Vereine fordern Naturschutzfonds für Rheinschlaufe Unterhalb des Kraftwerks Rheinau steht der Rhein fast still. Weil der Bund das nicht ändern will, schlagen Fischer und Wasserschützer jetzt selbst eine Lösung vor. Tanja Hudec

Restwassersanierung wird nicht durchgeführt: Jetzt bringen Organisationen eigene Idee vor, um den «desolaten Zustand» um Rheinau zu beheben. Foto: Madeleine Schoder

Über das Kraftwerk Rheinau müsste eigentlich viel mehr Wasser in den Rhein gelangen. Vor elf Jahren hätten die Verantwortlichen eine sogenannte Restwassersanierung vornehmen müssen. Doch statt 150 Kubikmeter pro Sekunde fliessen heute immer noch nur 5 Kubikmeter pro Sekunde Restwasser im Fluss. Das entspricht etwas mehr als 1 Prozent des Wassers, das normalerweise an dieser Stelle den Rhein hinunterfliesst.



Die Folge: Das Wasser in der Schlaufe rund um Rheinau steht fast still wie in einem See. Dies wiederum führt dazu, dass Fischarten, die auf dynamische Gewässer angewiesen sind, leiden. Doch das zuständige Bundesamt für Energie hat sich Anfang Jahr gegen die Restwassersanierung entschieden. Bereits damals kritisierte der Gewässerschutzverein Aqua Viva mit Sitz in Winterthur dieses Vorgehen. In einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Fischereiverein Rheinau und dem Schweizerischen Fischerei-Verband fordert Aqua Viva nun erneut die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.



Der Natur etwas zurückgeben

Gleichzeitig präsentieren die Organisationen eine neue Lösung, um die bereits entstandenen Schäden auszugleichen: Mit einem Naturschutzfonds sollen Gemeinden und Kantone bei Revitalisierungsprojekten in der Region unterstützt werden. Finanziert werden soll dieser Fonds mit dem Geld, das dank der nicht erfolgten Restwassersanierung zusammengekommen ist.

«Die gesetzliche Restwassersanierung zielt darauf ab, die Lebensbedingungen von Fischen und anderen Wasserbewohnern zu verbessern, und kann nicht einfach abgeschrieben werden», wird Alvaro Baumann y Carmona, Projektleiter bei Aqua Viva, in der Mitteilung zitiert. Gerade am Kraftwerk Rheinau werde es Zeit, der Natur endlich etwas zurückzugeben.

