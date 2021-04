Neue Solaranlage in Hettlingen – Vereine stiegen zusammen aufs Dach Die Solaranlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle Hettlingen ist seit Dienstag in Betrieb. Das Besondere ist: Sie wurde von Mitgliedern aus den Dorfvereinen gebaut. Dagmar Appelt

Für das Foto rückte man kurz zusammen. Die neue Fotovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle in Hettlingen ist fertig. Foto: PD

Es war einmal ein leeres Dach. Dann kamen 52 Freiwillige aus acht Dorfvereinen. Unter der professionellen Anleitung von zwei Bauleitern der Energiewendegenossenschaft Region Winterthur (EWG Winterthur) montierten sie 330 Solarpanels. Nach sieben Tagen war das Werk vollendet.

Am achten Tag dann stiegen Gemeindepräsident Bruno Kräuchi und Hochbauvorstand Thomas Trüb aufs Dach der Mehrzweckhalle in Hettlingen. Als Vertreter der Bauherrin, der Gemeinde, verlegten sie das letzte Panel in einem symbolischen Akt.

Zuerst mussten die Aluschienen verlegt werden, … Foto: PD dann wurden die 330 Panels verlegt, ... und schliesslich setzen Gemeindepräsident Bruno Kräuchi (2. von links) und Hochbauvorstand Thomas Trüb das letzte Solarpanel ein. Foto: PD 1 / 3

836 Stunden wurde insgesamt gearbeitet, Verpflegungsdienst inklusive. Seit Dienstag ist die neue 110-Kilowatt-Solaranlage, die 25 Haushalte versorgen kann, in Betrieb. Sie produzierte gleich an ihrem ersten Arbeitstag schon fleissig Strom, berichtet Martin Spaar, der als einer von zwei Bauleitern im Einsatz stand. Konkret rund 700 Kilowattstunden bei einer Spitzenleistung von 92 Kilowatt. «Das sei schon im April nahe an der Höchstleistung.»