Am Wochenende ist Seuzi-Fäscht. Das OK hat einen Weg gefunden, um dem zunehmenden Helfermangel entgegenzuwirken, wie Vizepräsident Marcel Fritz im Interview erklärt.

Vereine zahlen weniger Gebühren – und helfen dafür dem OK

Festwochenende in Seuzach

Die Aufbauarbeiten für das euzi-Fäscht» 2022 sind bereits in vollem Gange.

Am Wochenende findet erstmals seit sechs Jahren wieder ein Seuzi-Fäscht statt. «Noch fehlen viele helfende Hände», schrieb die «Seuzi Zytig» im September. Haben Sie mittlerweile genügend Helferinnen und Helfer gefunden?

Allein für das OK fallen mit der Organisation des Fests rund 1500 Arbeitsstunden an. Bis jetzt haben wir etwa drei Viertel bis vier Fünftel davon abgedeckt. Wir rechnen aber damit, dass während des Fests noch einige freiwillige Helferinnen und Helfer dazustossen. Das war bis jetzt immer so.