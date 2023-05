Verkehr in Wila – Wila verengt für Tempo 30 die Zufahrten Ab Herbst sollen in Wila Tempo-30-Zonen eingeführt werden. Mit Rabatten und Betonelementen auf den Zufahrtsstrassen will der Gemeinderat die Akzeptanz erhöhen. Jonas Keller

Auf der Stationsstrasse (links) und der Bahndammstrasse (rechts) sollen Rabatten das Tempo der Autos reduzieren. Foto: Enzo Lopardo

Ab diesem Herbst will Wila Ernst machen mit Tempo 30. Vor drei Jahren hatte sich in einer Onlineumfrage eine knappe Mehrheit für neue Zonen ausgesprochen. Im vergangenen Dezember hatte der Gemeinderat über das Vorhaben informiert und danach eine Vernehmlassung durchgeführt. Nun ist klar, wie er sich die Einführung der Tempo-30-Zonen vorstellt.

Kosten von 129’000 Franken

Bei den Zufahrten in die Zonen soll mit Betonelementen eine «Torwirkung», also eine verengte Fahrbahn, erreicht werden, um die Änderung der Höchstgeschwindigkeit zu verdeutlichen. Ergänzend sind «Zone 30»-Markierungen geplant.

Entlang der Bahndammstrasse werden gemäss Mitteilung des Gemeinderats zur Verkehrsberuhigung wechselseitig Rabatten eingesetzt und wo möglich mit einem Baum bepflanzt. Auf der Auwisstrasse werden drei bestehende Betontrapeze durch Rabatten ersetzt und teilweise mit einem Baum bepflanzt. Die Stationsstrasse entlang gibt es ebenfalls drei Rabatten, allerdings nur linksseitig, um das Postauto nicht zu behindern. Auf Bäume wird hier verzichtet, da diese die Strassenleuchten verdecken würden.

Bei der Kreuzung Stations-/Tablatstrasse/Kugelgasse ist zudem neu Rechtsvortritt vorgesehen. Der Gehweg wird verbreitert.

Die Kosten belaufen sich auf 129’000 Franken. Die Bauarbeiten sollen im Sommer ausgeschrieben, das Projekt ab Herbst 2023 umgesetzt werden.

Haltestellte Bahnhof wird hindernisfrei

Im Rahmen des Projekts wird auch die Postautohaltestelle beim Bahnhof Wila hindernisfrei ausgebaut. Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz muss dies bis Ende dieses Jahres umgesetzt sein. Der Ausbau der Bushaltestelle und die baulichen Anpassungen an Strasse und Trottoir kosten voraussichtlich 136’000 Franken, wie es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter heisst. Zudem sollen für 60’000 Franken der Belag sowie schadhafte Bordsteine an der Kreuzung Stations-/Tablatstrasse ersetzt werden.

Das Projekt liegt ab dem 26. Mai für 30 Tage öffentlich auf.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

