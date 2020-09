Beschattungsaffäre mit Folgen – Verfahren gegen die Credit Suisse Die Finanzmarktaufsicht Finma hat im Kontext der Beschattungsaffäre um Topbanker Iqbal Khan ein Enforcementverfahren gegen die Credit Suisse eröffnet. Holger Alich UPDATE FOLGT

Bei der Credit Suisse kann man die Affäre um die Beschattung von Iqbal Kahn noch nicht abhaken. Ennio Leanza (Keystone)



Für die Grossbank Credit Suisse ist die Affäre um die Beschattung ihrer Topmanager wie Iqbal Khan noch nicht vorbei: Die Finanzaufsicht Finma teilte mit, dass sie wegen der Affäre ein so genanntes Enforcementverfahren gegen die Bank eröffnet. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Beschattungen korrekt dokumentiert und von den zuständigen Gremien kontrolliert wurden. In dieser Frage droht der Bank und den verantwortlichen Managern noch ein Rüffel von der Aufsicht.

Am 20. Dezember hatte die Aufsicht den Anwalt Thomas Werlen von der Kanzlei Quinn Emanuel damit beauftragt, die Beschattungsaffäre zu untersuchen. Werlens Abschlussbericht liegt der nun Finma vor, über den Inhalt äussert sich die Aufsicht allerdings nicht. Was der Sonderprüfer gefunden hat, ist aber gravierend genug, dass die Aufsicht nun das Verfahren gegen die Bank eröffnet.

Bekannt ist, dass die damalige Nummer zwei der Bank, Chief Operating Officer Pierre-Olivier Bouée gemeinsam mit dem früheren Sicherheitschef Remo Bocalli die Beschattung des damaligen Chef der Vermögensverwaltung Iqbal Khan angeordnet hatten. Khan wurde offenbar observiert, weil er zur UBS wechseln wollte. Khan bemerkte aber Verfolger, die für die Firma Investigo arbeiteten, und erstattete Strafanzeige wegen Nötigung. Damit kam die ganze Affäre ans Licht der Öffentlichkeit.

Wer wusste von den Observationen?

Wenig später wurde bekannt, dass zuvor bereits der frühere Personalchef Peter Goerke ebenfalls beschattet worden war. Bis heute weiss aber nicht einmal Goerke selbst, warum dies geschah.

Unklar ist ferner, wer genau in der Bank in die Beschattungen noch neben Bouée und Bocalli involviert war. Ex-Bankchef Tidjane Thiam hat stets bestritten, von den Observationen gewusst zu haben. Als die Beschattung Goerkes publik wurde, hatte der Verwaltungsrat um Präsident Urs Rohner aber das Vertrauen in Thiam verloren und ihm den Stuhl vor die Tür gestellt.

Bevor die Finma einen Sonderprüfer einsetzte, hatte die Bank selbst die Vorgänge von der Kanzlei Homburger untersuchen lassen. Schon der Homburger-Bericht liefert Hinweise, dass viele Dinge damals nicht sauber abgelaufen waren, was nun offenbar die Aufsicht auf den Plan ruft.

So ist bekannt, dass Sicherheitschef Bocalli und Bouée miteinander mit der verschlüsselten App Threema kommunizierten. Zudem ist der Mailverkehr nicht mehr vollständig erhalten, einige Mails sind gelöscht. «Die absichtliche Löschung von Kommunikation könnte als Verletzung der einwandfreien Geschäftstätigkeit gewertet werden», hatte Michael Kunz von der auf Finanzmarktrecht spezialisierten Kanzlei Kunz Compliance dieser Zeitung erklärt.

Dokumentationspflicht verletzt?

Ferner hatte der Homburger Bericht festgestellt, dass es «keine schriftlichen Instruktion» für die Überwachung Khans gibt. Dies könnte gegen die Dokumentationspflicht der Bank verstossen haben. Denn ein solch wichtiges Geschäft sollte von den zuständigen Organen beschlossen werden und entsprechend dokumentiert sein. Fragen gibt es ferner zur Verbuchung der Kosten der Observationen, diese sind offenbar verschleiert worden.

Die Credit Suisse teilt heute Morgen mit, die Eröffnung des Verfahrens zur Kenntnis zu nehmen und will mit der Aufsicht vollständig kooperieren. Die Bank betonte, dass Beschattungen nicht zur Kultur der Bank gehören. Quellen aus dem Umfeld der Bankspitze geben sich betont gelassen, man sähe dem Abschluss der Untersuchung recht entspannt entgegen, so eine Quelle. Die Finma erklärte, dass der Abschluss ihres Verfahrens «mehrere Monate» in Anspruch nehmen wird.

Die Grossbank wird den Schatten der Spygate-Affäre also nicht so schnell los.