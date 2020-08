Wer wird Stadtrat in Winterthur? – Verfolgen Sie hier das Politpodium live Am 23. August wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Barbara Günthard-Maier (FDP) gewählt. «Der Landbote» fühlt den beiden Kandidierenden auf den Zahn. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Am 29. April hat Barbara Günthard-Maier (FDP) ihren Rücktritt aus dem Winterthurer Stadtrat publik gemacht. Genau 116 Tage später, am 23. August, wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger bestimmt. Dabei kommt es zum Duell zwischen Günthard-Maiers Parteikollege Urs Hofer (Lesen Sie hier alles zu Urs Hofer) und der GLP-Kandidatin Katrin Cometta (Lesen Sie hier das Wahlporträt zu Katrin Cometta).

Schafft es die GLP diesmal, oder verteidigt die FDP ihren Sitz abermals?

Die GLP will es also abermals versuchen, den Sprung in die Exekutive zu schaffen. Bisher scheiterten die Grünliberalen mit diesem Unterfangen ausnahmslos. Weder Michael Zeugin oder Beat Meier noch Annetta Steiner gelang der Wahlerfolg. (Lesen Sie hier alles zum sechsmaligen Scheitern der GLP).

Diesmal stehen die Chancen besser als auch schon. Einerseits surfte die GLP bei den letzten Wahlen im Oktober (Nationalrat) auf der «grünen Welle» und überflügelte die FDP, die im Winterthurer Gemeinderat allerdings nach wie vor mehr Sitze hält. Zum anderen wäre bei einer Wahl Hofers nur noch eine Frau im Winterthurer Stadtrat. Eine solche Untervertretung eines Geschlechts gibt es sonst nur in Lugano. Unterstützer Hofers machen ihrerseits geltend, angesichts der links-grünen Mehrheit im Stadtrat sei eine klar bürgerliche Vertretung zwingend.

«Der Landbote» fühlt beim Politpodium den Puls der beiden Kandidierenden. Katrin Cometta und Urs Hofer müssen sich den Fragen von Michael Graf (Leiter der Stadtredaktion) und Lisa Antonelli (Redaktorin Stadt) stellen.