Vor Derby FCW – GC – Vergebliches Warten aufs Spitzenspiel? FCW – GC, Vierter gegen Ersten, ist zum Abschluss der Vorrunde ein Spitzenspiel in der ungewohnt ausgeglichenen Challenge League. Zur Mittagsstunde am Dienstag wird entschieden, ob es auch stattfinden kann. Hansjörg Schifferli

Es scheint wahrscheinlich, dass am Dienstag auf der Schützenwiese nicht gespielt werden kann. Foto: Madeleine Schoder

Als der FCW die Grasshoppers, die sich noch auf Jahre hinaus Schweizer Rekordmeister nennen dürfen, zum bisher letzten Mal auf der Schützenwiese empfing, war es schon ein Spitzenspiel. GC kam im November 2019, ein halbes Jahr nach seinem Abstieg aus der Super League, als Tabellenzweiter zum Vierten. Es war ein regnerischer Freitag, wie es in diesen Februartagen 2021 wieder regnet. Aber der Anlass wurde doch zu einem Festtag, denn 9000 Zuschauer füllten das Stadion bis auf den letzten Platz. An jenem Wochenende sahen in der ganzen Schweiz nur in Bern mehr einen Fussballmatch, die 28 695 beim Super-League-Topspiel des Meisters Young Boys gegen den FC St. Gallen. FCW – GC endete 1:1, GC war danach hinter dem Leader und nachmaligen Aufsteiger Lausanne-Sport Zweiter, der FCW drei weitere Punkte dahinter Dritter. Die Winterthurer lieferten sehr wohl Hinweise, ein Spitzenteam zu sein. Aber aus den vier letzten Spielen bis zur Winterpause holten sie nur noch einen Punkt, bis zum Saisonende – und dem 6:0 gegen GC in Zürich – blieben sie ohne reelle Chance auf einen der zwei Spitzenplätze.