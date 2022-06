Kolumne «Lomo» – Vergessen? Haben Sie das Fenster zugemacht? Den Kochherd ausgeschaltet? Die Tür abgeschlossen? Sind Sie nicht ganz sicher? Dann geht es Ihnen gleich wie dem «Landbote»-Kolumnisten. Johannes Binotto

Wenn es ganz blöd kommt, dann verbringt der «Landbote»-Kolumnist den halben Tag damit, darüber nachzugrübeln, was er wohl vergessen haben könnte. Foto: Photoactive

Das kennen Sie bestimmt auch: Man geht aus dem Haus, rennt auf den Bus, und kaum ist man eingestiegen, schon kommt sie auf uns zu, die nagende Frage: Hab ich was vergessen? Hab ich das Fenster zugemacht? Hab ich den Kochherd ausgeschaltet? Hab ich die Tür abgeschlossen? Das kann einen in den Wahnsinn treiben.

Bei mir indes ist es so, dass ich diese nagende Frage nicht nur dann habe, wenn ich aus dem Haus gehe, sondern auch, wenn ich noch im Haus drin bin. Das ungute Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen, was ich schon längst gemacht haben müsste, ergreift mich schon am Morgen, wenn ich aufstehe, und lässt mich am Abend, wenn ich zu Bett gehe, nicht einschlafen.

«Aber auch wenn der Kopf das weiss, scheint dies meinen Magen nicht zu kümmern.»

Zwar weiss ich im Kopf, dass diese Angst wohl weniger in einem tatsächlichen Versäumnis, sondern mehr in meiner neurotischen und zur Panik neigenden Persönlichkeitsstruktur begründet ist. Aber auch wenn der Kopf das weiss, scheint dies meinen Magen nicht zu kümmern. Hochstapler-Syndrom nennt man das: das Gefühl, man sei eigentlich ein fauler Nichtsnutz und die anderen hätten es bloss noch nicht rausgefunden.

Wenn es ganz blöd kommt, dann verbringe ich den halben Tag damit, darüber nachzugrübeln, was ich wohl vergessen haben könnte, und während ich das tue, vergesse ich natürlich prompt, was ich tatsächlich erledigen sollte.

So wird die Angst zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und seit ich gelesen habe, dass Angst unser Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigen kann, wird das Ganze endgültig zum Teufelskreis: Hab ich Panik, weil ich was vergessen hab, oder hab ich was vergessen, weil ich Panik hab?

Ganz ernsthaft, wahrscheinlich sollte ich deswegen mal in eine Therapie. Aber auch dazu komme ich natürlich erst, wenn ich erledigt hab, was ich zu erledigen vergessen hab. Zudem habe ich den leisen Verdacht, dass dieses Gefühl, etwas vergessen zu haben, wahrscheinlich gar so etwas wie eine Grundkonstante aller menschlichen Existenz darstellt und man es darum nicht wegtherapieren, sondern höchstens zu akzeptieren lernen kann.

Und sollte mir dereinst im Jenseits beim Eintrittsgespräch der heilige Petrus (oder wer auch immer sonst dafür zuständig sein wird) eine Liste mit all den Sachen präsentieren, die ich in meinem Leben vergessen habe, dann ich bin hoffentlich so entspannt, dass ich antworten werde: «Also darauf kommts jetzt echt auch nicht mehr an.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.