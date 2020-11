Nach Wien-Attentat – Verhaftet die Polizei hier den «Kollegen» aus Winterthur? Nach dem Wien-Attentat führt eine Spur nach Winterthur. Anwohner haben beobachtet, wie am Dienstag ein Grossaufgebot der Polizei im Grüzefeldquartier zuschlug. Jigme Garne

Kurz nach 15 Uhr überwältigen Polizisten in Zivil den Verdächtigen (am Boden liegend). pd

«Ich sass am Küchentisch und habe einen lauten Knall gehört», sagt eine Anwohnerin, welche die Verhaftung am Dienstag um etwa 15.15 Uhr im Grüzefeld beobachtet hat. «Als ich aus dem Fenster schaute, lag der Mann bereits am Boden auf dem Bauch. Um ihn herum standen fünf Polizisten in Zivil, weiter weg mindestens zwei weitere Polizisten.» Die Polizisten waren in vier zivilen Fahrzeugen angerückt, die an der Strasse standen. Die Anwohnerin machte ein Foto von der Situation, das daraufhin in sozialen Medien verbreitet wurde.

Wer direkt vor ihrer Haustür offenbar verhaftet worden ist, erfährt die Frau erst später aus den Medien: Die Spezialeinheit EG Diamant der Kantonspolizei Zürich schlug in Abstimmung mit den österreichischen Behörden zu, weil Verbindungen des Wien-Attentäters nach Winterthur bestanden.