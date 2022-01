Verfolgungsjagd auf der A1 – Verhaftung mitten auf der Autobahn In der Nähe von Kemptthal fand am Dienstag eine aufsehenerregende Aktion statt: Die Polizei stoppte zwei 19-jährige Autodiebe.

Wilde Szenen auf der A1 am Dienstag: Wie Augenzeugen gegenüber «20 Minuten» berichten, haben Einsatzkräfte der Polizei einen BMW mitten auf der Autobahn ausgebremst.

Mehrere Polizisten seien daraufhin aus den Einsatzwagen gestürmt und hätten den Wagen umstellt. Die Insassen des BMWs seien zum Verlassen des Fahrzeugs aufgefordert und sogleich verhaftet worden. Während des Einsatzes seien noch weitere Polizeiautos hinzugekommen.

Patrouille entdeckt gestohlenes Auto

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstagnachmittag mitteilt, ist einer Patrouille gegen 11.45 Uhr in St. Margrethen das Auto aufgefallen, das am vergangenen Wochenende in St. Gallen als gestohlen gemeldet wurde.

Die Einsatzkräfte hätten unverzüglich mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung aufgenommen. Der Autolenker beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich.

Die Kantonspolizei Zürich sei über den Einsatz informiert worden und habe auf Höhe des Rastplatzes Kemptthal einen künstlichen Stau erwirkt, um die Strasse zu blockieren. Der 19-jährige Lenker und sein gleichaltriger Mitfahrer wurden dadurch gestoppt und konnten noch auf der Fahrbahn festgenommen werden.

Verkehrsregelverletzungen auf der Flucht

Verletzt wurde niemand. Der jugendliche Fahrer habe allerdings auf der Flucht mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz begangen. Gegen die beiden Schweizer wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet.

