Abo Bezirksgericht Andelfingen Der Richter, der lange zuhört – bis zum Schluss

In wenigen Tagen wird der höchste Richter des Weinlands, Lorenz Schreiber, pensioniert. Er schaut zurück auf seine 18 Jahre am Bezirksgericht in Andelfingen. Und er sagt, wie er mit Vorurteilen und drohender Routine umgeht.