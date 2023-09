Verheerendes Überholmanöver – 54-Jähriger stirbt bei Unfall mit Auto und Zug in Hochdorf LU In Hochdorf LU ist am Samstagabend eine Person bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach einem Überholmanöver war ein Auto auf dem Bahngleis gelandet, wo es mit einem Zug kollidierte.

Une ambulance de la societe Swiss Ambulance Rescue roule en urgence avec ses gyrophares enclenches , ce jeudi 17 decembre 2020 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Zum Unfall kam es kurz nach 17:40 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kollidierte ein Auto aus noch ungeklärten Gründen bei einem Überholmanöver mit einem anderen Fahrzeug, geriet aufs Bahngleis und stiess zusätzlich mit einem entgegenkommenden Zug zusammen. Ein 54-jähriger Mann wurde laut Mitteilung bei diesem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.

Im Zug hätten sich rund 50 Passagiere befunden, von denen nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden sei. Im Einsatz befand sich auch ein Rettungshelikopter, der Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Hochdorf und Hitzkirch plus.

Die Bahnstrecke und die Hauptstrasse zwischen Hochdorf und Gelfingen sind derzeit unterbrochen. An den Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 120'000 Franken, der Sachschaden am Zug und an den Gleisanlagen kann noch nicht beziffert werden, wie es weiter hiess.

Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.