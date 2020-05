Er verpackte die Welt – Verhüllungskünstler Christo ist tot Christo, der vor 25 Jahren auch das Reichstagsgebäude in Berlin verhüllte, ist tot. Er starb in New York im Alter von 84 Jahren.

Christo und Ehefrau Jeanne-Claude 2009 vor einem Modell des eingehüllten Reichstag in Berlin. KEYSTONE

Wer glaubte, dass Christo in seinem silbern verpackten Berliner Reichstag oder seinen leuchtend gelben, schwimmenden Stegen auf einem See in Italien irgendeine tiefere Bedeutung sah, der irrte. «Es ist total irrational und sinnlos», sagte der bulgarisch-amerikanischer Verpackungskünstler 2014 über seine Arbeiten. Doch die Schönheit seiner in abstrakte Objekte verwandelten Gebäude und Landschaften faszinierte Millionen. Nun ist Christo am Sonntag im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.

Stets war es ein Spiel aus Form und Farbe, wenn der am 13. Juni 1935 als Christo Vladimiroff Javacheff im bulgarischen Gabrovo geborene Künstler wieder ein Stück Welt mit Kunststoffbahnen überzog.

Zu den berühmtesten seiner weltweit realisierten Projekte zählten die safranfarbenen Tore im New Yorker Central Park (»The Gates»), die schwimmende, mit Nylongewebe bezogene Stege auf dem Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei (»Floating Piers») sowie der 1995 verhüllte Berliner Reichstag und die verpackte Pont Neuf in Paris.

Wohl eines der bekanntesten Werke für Kunst im öffentlichen Raum: Luftaufnahme des «Verhüllten Reichstag» in Berlin. KEYSTONE

Die teils aus vielen Kilometern Entfernung sichtbaren Installationen, etwa der «Valley Curtain» in Colorado oder gelben und blauen Riesen-Sonnenschirme in Japan und Kalifornien (»The Umbrellas»), entstanden bald nur noch im Team. Mit seiner Frau Jeanne-Claude, mit der er seit den 90er Jahren stets als Duo auftrat, kämpfte Christo von ersten Plänen bis zur Realisierung eines Projekts teils mehrere Jahrzehnte. Die aus Casablanca in Marokko stammende und am selben Tag wie Christo geborene Jeanne-Claude war 2009 im Alter von 74 Jahren in New York an einer Hirnblutung gestorben.

19. Juni 1978: Eine Ausstellung im Kunstgewerbemuseum in Zürich war Christo gewidmet. Gezeigt wurden unter anderem Skizzen und ein massstabsgetreues Modell des Projektes «Verhüllter Reichstag» sowie eine Dokumentation über den «Laufenden Zaun» bei San Francisco. KEYSTONE

«Jeanne-Claude und ich, wir machen diese Dinge für uns selbst», gab der Künstler mit dem weissen Kraushaar zu verstehen. «Wenn es jemand mag, ist es nur ein Bonus. Wir machen Dinge, die uns visuell gefallen.» Der Weg sei dabei das Ziel: «Diese Projekte bringen uns an Orte, die so viel reicher sind als die Kunstwelt oder die Galerie oder das Museum. Wir können mit vielen verschiedenen Menschen arbeiten. Es ist ein Abenteuer und sehr aufregend und töricht.»

Christo mit Frau Jeanne-Claude 2009 in Wien. Noch im selben Jahr verstarb Jeanne-Claude. KEYSTONE

Die Ehe der beiden war auch eine aus Sozialismus und Kapitalismus: Der in Bulgarien marxistisch geschulte Christo, der weder Gelder von Sponsoren noch staatliche Subventionen akzeptierte, konnte die kostenlose Kunst für Millionen erst durch den Unternehmergeist seiner Frau verwirklichen. 2005 lehnten sie das Kaufangebot eines Finanziers über 50 Millionen Dollar für die 7500 orangefarbenen Tore und Stoffe aus dem Central Park ab. Christo soll auf das Angebot gesagt haben: «Ich würde sie auch für 100 Millionen nicht verkaufen.»

Deshalb und auch wegen der über Kilometer sichtbaren, visuellen Durchschlagskraft der Werke begeisterte das Paar. Unvergessen ist in Deutschland vor allem der in silberne Stoffbahnen verhüllte, mit blauen Seilen verschnürte Berliner Reichstag. Das Spektakel über zwei Wochen im Jahr 1995 sei nicht weniger gewesen als ein nachgeholtes Sommerfest zum Mauerfall, erinnerte sich Rüdiger Schaper vom Berliner «Tagesspiegel» zum 20. Jubiläum. Mit einem als «Big Air Package» getauften Luftpaket im Gasometer Oberhausen verwirklichte Christo im Jahr 2013 ein Projekt erstmals ohne seine Frau.

Meister der Grossinstallationen Infos einblenden Christo hat seine weltweiten Grossprojekte gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude realisiert. Ausgewählte Daten und Werke: 1935: Christo wird am 13. Juni in Bulgarien geboren. 1953-1956: Studium an der Kunstakademie Sofia. 1958: Christo geht nach Paris und trifft Jeanne-Claude. 1960: Ihr Sohn Cyril wird geboren. 1961: Erstes Projekt – verhüllte Fässerstapel im Kölner Hafen. 1964: Christo und Jeanne-Claude lassen sich in New York nieder. 1968: Verhüllte Kunsthalle Bern. 1976: Running Fence – ein Nylongewebe-Zaun vom Norden San Franciscos bis zur Bodega-Bucht am Pazifik, Kalifornien/USA. 1983: Surrounded Islands – elf Inseln in Florida/USA werden mit pinkfarbenem Stoffgewebe umsäumt. 1985: Verhüllung von Pont Neuf, Paris. 1995: Verhüllter Reichstag, Berlin. 2009: Jeanne-Claude stirbt im Alter von 74 Jahren am 18. November. 2013: Big Air Package – ein 90 Meter hohes Luftpaket im Gasometer Oberhausen. Christos erstes ohne seine Frau realisiertes Projekt. 2016: Floating Piers – gelbe Schwimmkörper im italienischen Iseosee. 2018: The London Mastaba – gestapelte Ölfässer in der Form einer ägyptischen Mastaba, die Christo in Abu Dhabi realisieren wollte, sind im Londoner Hyde Park in kleiner Form zu sehen. 2020: Jeanne-Claude und Christo planten bereits seit 1962 die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris. Die ursprünglich für April 2020 geplante Realisierung wurde zunächst auf September/Oktober verschoben und soll nun wegen der Corona-Krise 2021 stattfinden. 2020: Christo stirbt am 31. Mai mit 84 Jahren in New York.

Die finanzielle Unabhängigkeit verschaffte Christo viel Freiraum in seinen jahrelangen Bemühungen, ein Projekt teils gegen Widerstand von Umweltschützern und trotz Auflagen von Baubehörden umzusetzen. So gab er 2017 im offenen Protest gegen US-Präsident Donald Trump die Arbeit «Over The River» im Staat Colorado auf, in das er über 20 Jahre rund 15 Millionen Dollar investiert hatte. Das am Arkansas River hätte er von der US-Regierung unter Trump mieten müssen.

Christos Kunst in Riehen im November 1998. KEYSTONE

Die Vergänglichkeit der temporären Grossinstallationen erinnerte stets auch an die Flüchtigkeit des Lebens selbst. «Es ist irgendwie naiv und arrogant, zu glauben, dass dieses Ding für immer bleibt, für die Ewigkeit», bemerkte Christo zur Zeit der Reichstagsverhüllung.

Leuchtende Kunststoffflächen, Bauwerke und Landstriche, wie zu überdimensionalen Geschenken oder Paketsendungen verpackt – faszinierende Bilder werden von Christos Arbeit in Erinnerung bleiben. Das heute fast keine mehr davon zu sehen ist, dürfte ihre Pracht nur verstärkt haben. «All diese Projekte haben eine starke Dimension des Fehlens, der Zurückhaltung», sagte Christo zur Reichstagsverhüllung. «Sie werden verschwinden, wie unsere Kindheit, unser Leben.» Erst das mache die Erfahrung so intensiv.

