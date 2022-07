Phänomen Volksetymologie – Verkatert in der Hängematte – eine Affenschande! Die armen Tiere können nichts dafür. Wie wir uns über den Ursprung von Wörtern irren. Und weshalb der Schweizerdeutsche Ausdruck «Es git kei Bire» ein sprachliches Rätsel ist. Sandro Benini

«Hängematte», «verkatert» und «Affenschande»: Bei all diesen Wörtern ist es ganz anders, als man meint. Foto: Marc Dahinden

Kürzlich machte mich ein Leser auf den Schweizerdeutschen Ausdruck «Es git kei Bire» aufmerksam. Das bedeutet so viel wie: «Es gibt keine Alternative, es gibt keine Wahl, es muss wirklich sein.» Aber was hat das mit Birnen zu tun? Warum gibt es keine Birnen, wenn etwas unumgänglich ist?

Könnte das damit zusammenhängen, dass «Bire» im Singular häufig abschätzig für «Kopf» verwendet wird («Er macht wieder emol ä hässigi Bire») und «hässig» – oder ein anderes abwertendes Adjektiv – bei diesem seltsamen Ausdruck einfach weggelassen wird? Also etwa: «Es git kei Bire» – es gibt ohnehin keine Wahl, also ersparen wir uns das sauertöpfische Getue?

Der Leser hatte eine andere Vermutung. Die «Bire» habe nichts mit einer Birne zu tun, sondern gehe zurück auf das jiddische «Brejre» (die Wahl), das sich wiederum vom hebräischen Wort «Brejra» herleitet. Falls dies zutrifft, haben wir es mit dem oft poetischen, fast immer überraschenden und manchmal tückischen linguistischen Phänomen namens Volksetymologie zu tun.

Was genau ist Volksetymologie? Und wie unterscheidet sie sich von der Etymologie, der Wissenschaft von der Herkunft, Grundbedeutung und Entwicklung einzelner Wörter?

Anruf bei Sandro Bachmann, Linguist und Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon, dem Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. «Von Volksetymologie spricht man», sagt Bachmann, «wenn der Bezug zu einem ursprünglichen Wort verloren gegangen ist und die Sprechenden eine Umdeutung vornehmen, die etymologisch gesehen nicht korrekt ist.»

Der «Friedhof» hat nichts mit «Frieden» zu tun

Als Beispiel nennt Bachmann einen volksetymologischen Klassiker, nämlich «Friedhof». Bezeichnet das Wort einen Hof, auf dem man in Frieden ruht? Die Erklärung scheint einleuchtend, ist aber falsch. Denn in Wirklichkeit geht «Friedhof» zurück auf das althochdeutsche «frīthof», was «Vorhof», «Vorplatz» oder «eingefriedetes Grundstück» (also «umzäuntes Grundstück») bedeutete.

Das Verb «frīten» wiederum benutzte man im Althochdeutschen für «hegen». Sprachgeschichtlich ist der Friedhof also nicht ein Ort des Friedens, sondern der geweihte, eingezäunte, als Begräbnisstätte genutzte Platz um eine Kirche.

Volksetymologie, erläutert Bachmann, funktioniert in diesem Fall so: Das Wort «frīthof» für «Vorhof» gibt es nicht mehr, also vermutet man ein ähnlich klingendes, inhaltlich passendes Wort wie «Frieden» als Wurzel des Wortes «Friedhof».

Warum wünscht man, jemand möge sich Hals und Beine brechen?

Oder, zweite Möglichkeit: Ein Ausdruck hat seine Wurzeln in einer Fremdsprache und die anderssprachigen Wörter werden durch ähnlich klingende deutsche ersetzt. Ein schönes Beispiel ist der Ausspruch «Hals- und Beinbruch». Warum sagt man so etwas, wenn man jemandem Glück wünscht? Steckt dahinter Ironie? Oder der Aberglaube, wonach es besser ist, das zu nennen, was gerade nicht eintreten soll? Nein, die Wendung geht zurück auf das Jiddische «hazloche un broche», was «Glück und Segen» bedeutet.

Hier könnten wir es allerdings auch mit einer sogenannten Verballhornung zu tun haben. Im Unterschied zur Volksetymologie, bei der die etymologisch falsche Anknüpfung ungewollt erfolgt, ist eine Verballhornung eine bewusste sprachliche Parodie.

Wer lacht hier schmutzig?

Volksetymologie ist viel verbreiteter, als man es vermuten würde. Meist ist einem die volksetymologische Herleitung eines Wortes gar nicht bewusst, weshalb selbst ein Spezialist wie Bachmann sagt: «Es kommt oft vor, dass ich erst beim Nachschlagen im Wörterbuch darauf aufmerksam werde.»

Die Linguistin Heike Olschansky hat in ihrem Büchlein «Täuschende Wörter. Kleines Lexikon der Volksetymologie» zahlreiche Beispiele zusammengetragen. Hier sind einige davon:

«Schmutzig lachen» hat nichts mit Schmutz zu tun, sondern leitet sich vom mittelhochdeutschen Verb «smutzelachen» ab, das so viel wie «schmunzeln» bedeutet.

Bei «Schlittschuh» denkt man an «Schlitten» und «schlittern». In Wirklichkeit geht das Wort auf das mittelhochdeutsche «schritschuoch» zurück – also ein «Schrittschuh», mit dem man weit ausschreiten kann.

Der «Eisvogel» hat nichts mit Eis zu tun, sondern ist wegen seiner Gefiederfarbe ursprünglich ein «eiserner Vogel».

Das Verb «sich verzetteln» hat nichts damit zu tun, dass jemand den Überblick über seine vielen Zettel verliert. Vielmehr geht es zurück auf das Althochdeutsche «zetten»: «ausstreuen, verteilen». Wer sich «verzettelt», streut also nutzlos etwas aus.

Die «Einöde» hat nichts mit dem Adjektiv «öde» zu tun, sondern geht zurück auf das althochdeutsche «oti» für «einsam, allein».

«Meine Güte!» – nicht die «Güte» wird da etymologisch angerufen, sondern «Gott».

«Anschnauzen» hat nichts mit «Schnauze» zu tun, sondern geht auf «anschnauben» zurück.

«Einen Kater haben» – die männliche Katze kann nichts dafür, denn der Ausdruck geht zurück auf «Katarrh».

Der «Dienstag» ist ein Tag, an dem man Dienst hat? Nein, das Wort geht auf den germanischen Himmelsgott «Ziu» zurück.

«Ausgepowert» hat nichts mit dem englischen Wort «Power» zu tun, sondern mit dem französischen «pauvre» (arm). Im 19. Jahrhundert gab es das Wort «auspovern» für: «bis zur Verelendung ausbeuten».

Eigentlich ist der Begriff «Volksetymologie» fragwürdig. Weshalb, verdeutlicht ein Zitat des Schweizer Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure (1857–1913), ein Begründer der modernen Linguistik. «Die Volksetymologie ist eine pathologische Erscheinung», schrieb de Saussure.

Die sprachgeschichtlich falsche Herleitung von Wörtern zu pathologisieren, wie es de Saussure tut, und sie mit dem ungebildeten Volk zu assoziieren, das kann tatsächlich akademisch, arrogant und besserwisserisch wirken. Dennoch hat sich bis heute keine Alternative zum Wort Volksetymologie durchgesetzt.

Das Wort «Volksetymologie» kann arrogant und besserwisserisch wirken.

Weil Volksetymologie eine Folge der Sprachentwicklung ist, kommt sie in sämtlichen Sprachen vor. Und im Deutschen mit seiner Neigung, durch die Verbindung bestehender Wörter neue zu erschaffen, ist es besonders fruchtbar. Das zeigen die vielen volksetymologischen Komposita, wie zum Beispiel:

«Hängematte» hat nichts mit hängen zu tun, sondern geht zurück auf das Wort «hamaka», mit dem Indigene in den Antillen ihre Schlafnetze bezeichnen.

Das «Murmeltier» murmelt nicht, sondern stammt vom mittellateinischen Wort für Bergmaus ab.

Und der «Maulwurf» hat nichts mit dem Maul zu tun, sondern mit dem althochdeutschen Wort für «Erde» oder «Staub».

Eine «Affenschande» machen uns unsere tierischen Vorfahren übrigens auch nicht, geht das Wort doch zurück auf das Niederdeutsche «aapen Schann», für: «offene Schande».

Die «Brosamen» setzen sich nicht aus «Brot» und «Samen» zusammen, sondern gehen auf das mittelhochdeutsche «broseme» zurück – das wiederum als schweizerdeutsches «Brösmeli» weiterexistiert.

Interessant ist auch, dass sich die viel gescholtene Rechtschreibreform des Jahres 1996 offen für volksetymologische Erklärungen zeigte. Ein «Tollpatsch» ist etymologisch betrachtet kein toller Mensch (das Wort stammt vielmehr aus dem Ungarischen), dennoch schrieb man es fortan mit zwei l. «Belämmert» schrieb man nach der Reform neu mit ä statt mit e, obwohl es nichts mit «Lamm» zu tun hat. Genauso wenig wie «einbläuen» mit «blau».

Und wie ist das jetzt mit dem schweizerdeutschen «Es git kei Bire»?

Bachmann hat dazu eine kleine Recherche gemacht. Er fragte mehrere Fachkollegen beim Schweizerischen Idiotikon, er konsultierte schweizerdeutsche sowie jiddische Wörterbücher. Das Resultat: «Ob der Ausdruck tatsächlich auf das jiddische ‹Breijre› zurückgeht, liess sich nicht erhärten. Eine andere Erklärung habe ich aber auch nicht gefunden.» Vielleicht hat der Leser mit seiner volksetymologischen Vermutung also recht, vielleicht aber auch nicht.

Zu den Schönheiten der Sprache gehört, dass man nicht immer alles erklären kann.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.