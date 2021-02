Abstimmung in Winterthur – «Verkehr im Schooren-Quartier ist hausgemacht» Baustadträtin Christa Meier (SP) wehrt sich gegen den Vorwurf, man habe die Anwohner bei der geplanten Überbauung «Eichwaldhof» schlecht informiert. Beim Thema Quartierverkehr dreht sie den Spiess gar um. Till Hirsekorn

3600 Autos fahren täglich via Pfaffenwiesenstrasse und Pappelweg durchs Schooren-Quartier. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Aus dem Schooren-Quartier am Stadtrand Oberis prasselte zuletzt viel, oft gehässige Kritik auf Stadträtin Christa Meier (SP) und ihre Baubehörde nieder. Die Anwohner fühlen sich bei der geplanten Überbauung «Eichwaldhof» mit neu 340 statt 186 Wohnungen geschnitten. Sie ergriffen das Referendum gegen den privaten Gestaltungsplan. Am 7. März wird darüber abgestimmt. Die Kritiker stossen sich daran, dass die Zufahrt von der Stadt her wie bisher im Slalom durch ihr Quartier führt via Pappelweg, Pfaffenwiesenstrasse und Ruediweg. Ihre Forderung: ein direkter Abzweiger von der Frauenfelderstrasse her (siehe Karte).