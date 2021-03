Illnau-Effretikon und Lindau – Verkehr zwischen Kemptthal und Ottikon eingeschränkt Von März bis August finden auf rund 1,7 Kilometern der Giessen- und der Kyburgstrasse Arbeiten statt. Nicole Döbeli

Die Giessen- und die Kyburgstrasse sind ab dem 8. März nur noch eingeschränkt befahrbar. Foto: Marc Dahinden

Von Montag, 8. März, bis Freitag, 13. August, wird die Kantonsstrasse zwischen Kemptthal und Ottikon bei Kemptthal instand gesetzt. Die Beläge sowie sämtliche Strassenabschlüsse und Schachtabdeckungen müssen erneuert werden. Wie das Tiefbauamt mitteilt, ist auch geplant, die Beleuchtung in Ottikon zu modernisieren und lokale Leitungen zu sanieren.

Die Bauarbeiten erfolgen in zwölf Etappen, wobei immer an zwei Bauetappen gleichzeitig gearbeitet wird. Dementsprechend gibt es jeweils zwei Bereiche entlang der Strasse, in denen der Verkehr nur einspurig fahren kann. Die Erreichbarkeit der Liegenschaften im Baustellenbereich sei bis zum Einbau der Beläge meistens möglich, schreibt das Amt.

Für die Belagsarbeiten muss die Strasse in zwei Etappen während zwei beziehungsweise einer Woche für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Diese Vollsperrungen finden voraussichtlich während den Sommerferien vom 19. Juli bis 6. August 2021 statt. Über den definitiven Termin der Sperrung sowie die damit verbundene Verkehrsführung will das Tiefbauamt mit einem separaten Flugblatt informieren.

Die Buslinie 655 fährt bis zur Vollsperrung auf der regulären Strecke. Für die Dauer der Vollsperrung sind umfangreiche Massnahmen mit Umleitungen geplant.