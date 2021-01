Skilift Wildberg – Verkehrskadetten sollen Parkplatzchaos verhindern Der Skilift Schafbüel in Wildberg lockt derzeit viele Gäste an. Das führt zu Parkplatzproblemen. Rafael Rohner

Der Skilift in Wildberg ist ein perfekter Übungslift für Familien. Foto: Madeleine Schoder

Der Tellerlift in Wildberg hat sich dieser Tage zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien entwickelt. Mit seiner Schneesportschule, Schlittelpisten und Spazierwegen lockt das Gebiet rasch über hundert Personen an. Die meisten fahren mit dem Auto hin, der Lift liegt etwas ausserhalb des Dorfs an einer relativ schmalen Feldstrasse. Die Parkplätze sind rasch belegt, die Autos standen auch schon entlang der Strasse.

In einer Mitteilung weisen die Skiliftbetreiber auf die «problematische» Parkplatzsituation hin. «Für einen unbeschwerten Betrieb sind wir enorm auf das Wohlwollen von Anwohnern und Politischer Gemeinde angewiesen», heisst es darin. «Deshalb werden wir künftig unsere Parkplatzordnung mithilfe von Verkehrskadetten regulieren.» Wildes Parkieren auf Privatgrund oder Feldern sei nicht erlaubt.

Freiwillige Parkgebühren

Bisher gab es keine Parkgebühren. Nun soll ein freiwilliger Beitrag von mindestens fünf Franken pro Auto erhoben werden, um die Kosten decken zu können. Nächstes Mal geöffnet hat der Lift am 27. Januar von 13.30 Uhr bis 16 Uhr.

Gemeindepräsident Dölf Conrad hat Verständnis für die Situation. «Es hat momentan viel Schnee in Wildberg. Das macht das Parkieren schwieriger. Zudem sind die Verhältnisse top, und es hat mehr Leute wegen Corona.» Die Gemeinde unterstütze den Skilift und versuche, die Parkplätze in der Nähe freizuräumen. Reklamationen oder Ähnliches habe er nicht gehört. «Da ist niemand hässig.»