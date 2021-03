Verkehr in Winterthur – «Verkehrsplanung aus dem letzten Jahrtausend» Die Stadt will die Auwiesen-Kreuzung bei der Autobahnein- und -ausfahrt in Töss mit Lichtsignalen sicherer machen. Nicht im Projekt inbegriffen ist eine bessere Lösung für Fussgänger und Velofahrer – sie werden auf später vertröstet. Deborah Stoffel

Künftig soll eine Lichtsignalanlage an der Kreuzung Auwiesenstrasse / In der Au (rechts) Unfälle verhindern und dem Bus freie Fahrt verschaffen. Der Abzweiger zum Schwimmbad Töss (links), der im Sommer auch von vielen Kindern benutzt wird, wird vorerst nicht angetastet. Foto: Madeleine Schoder

Der Auwiesen-Knoten bei der Autobahnein- und -ausfahrt in Töss ist ein Unfallschwerpunkt. 2017 bis 2019 zählte die Stadtpolizei auf der Kreuzung jährlich 20 bis 25 Unfälle. Die Stadt will an dieser Stelle nun Lichtsignale installieren, um den Verkehr in die Stadt zu steuern und die Unfälle zu reduzieren. Ausserdem soll damit der Bus bevorzugt werden.

Das Vorprojekt hat die Stadt Anfang dieses Jahres zur Mitwirkung öffentlich aufgelegt. Insgesamt sind gemäss Bauamt acht Stellungnahmen eingegangen, sechs davon mit Änderungswünschen. Unter den Absendern sind die Tösslobby, der Dachverband der Tössemer Parteien, Vereine und Arbeitsgruppen. Im Mittelpunkt der Einwendungen steht, dass das Projekt die Veloschnellroute, die von Töss nach Kemptthal und Effretikon führen soll, baulich nicht berücksichtigt. Es müssten zuerst «Untersuchungen hinsichtlich Art, Bemessung und genauer Linienführung der Veloschnellroute» gemacht werden, heisst es vonseiten der zuständigen Baubehörde. Pikant: Erst im letzten Sommer hatte sich die Stadt per Medienmitteilung öffentlich verpflichtet, mit den Veloschnellrouten vorwärtszumachen.