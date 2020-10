Mehrere Unfälle in Winterthur – Verkehrsunfälle über das Wochenende Am Samstag ereigneten sich in der Stadt verschiedene Verkehrsunfälle. Mehrere Velofahrer wurden mit Verletzungen ins Kantonsspital gebracht.

Auf der Salomon-Hirzel-Strasse vor dem Fussgängerstreifen fuhren drei Autos ineinander. Google Maps

Am Samstagabend um ca. 20.50 Uhr ereignete sich auf der Salomon-Hirzel-Strasse, Höhe der Liegenschaft Nr. 6, eine Auffahrkollision zwischen drei Personenwagen. Ein 26-jähriger Autofahrer hielt bei einem Fussgängerstreifen an, das nachfolgende Fahrzeug ebenfalls. Der Lenker des dritten Wagens bemerkte das Anhaltemanöver der beiden Autos vor ihm zu spät und prallte in das vor ihm stehende Fahrzeug. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30'000 Franken, verletzt wurde niemand.

Ebenfalls am Samstag um ca. 18.30 Uhr geschah ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto, wobei sich der Velolenker leichte Verletzungen zuzog. Der 37-jährige Autofahrer fuhr auf der Grüzefeldstrasse Richtung Industriestrasse und bog nach rechts ab. Dabei übersah er den von links kommenden 50-jährigen Velofahrer, sodass es zur Kollision zwischen den beiden kam. Der Fahrradlenker wurde aufgrund von Beinverletzungen ins Kantonsspital Winterthur gebracht.

Wie die Stadtpolizei am Sonntag schreibt, gab es um ca. 16.55 Uhr bei der Verzweigung Tösstal-/Oberseenerstrasse einen weiteren Unfall zwischen einer Fahrradlenkerin und einer Autofahrerin. Die 64-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr auf der Tösstalstrasse stadtauswärts und wollte nach links auf die Oberseenerstrasse abbiegen. Dabei gewährte sie einer 29-jährigen Velofahrerin, welche auf der Tösstalstrasse stadteinwärts fuhr, den Vortritt nicht. Diese stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde ins Kantonsspital Winterthur gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2000 Franken.

Am Samstagmorgen um ca. 10.10 Uhr ereignete sich beim Bahnhof Grüze ein Selbstunfall eines 35-jährigen E-Bike-Lenkers, wobei sich der Mann leichte Schulterverletzungen zuzog. Er fuhr vom Bahnhof Grüze herkommend Richtung Werkstrasse und geriet dabei mit dem Vorderrad in ein Bahngleis, wobei er die Herrschaft über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Auch er wurde wegen seiner Verletzungen ins Kantonsspital Winterthur gebracht.

ahu