Kollision in Rämismühle – Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte Am Montagnachmittag hat sich auf der Tösstalstrasse ein Unfall zwischen drei Autos ereignet. Zwei Personen wurden verletzt und mussten mit unbekannten Verletzungen ins Spital.

Unfallstelle an der Tösstalstrasse. Foto: Kantonspolizei Zürich

Der Unfall passierte kurz nach 14 Uhr auf der Tösstalstrasse in Richtung Zell. Beim Abbiegen übersah der 82-jährige Autofahrer das Fahrzeug eines 53-jährigen Automobilisten, der in Richtung Winterthur unterwegs war. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das in Richtung Winterthur fahrende Auto wurde durch den Aufprall abgedrängt, worauf es mit einem weiteren Personenwagen kollidierte, der von Zell her in Richtung Winterthur auf die Tösstalstrasse einbiegen wollte. Die 45-jährige Lenkerin dieses Fahrzeugs und der 82-jährige Mann erlitten unbestimmte Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung bekannt gegeben hat.

Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

ant

Fehler gefunden?Jetzt melden.