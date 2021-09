Töfffahrer im Spital – Verkehrsunfall in Grüningen fordert Schwerverletzten In Grüningen ist am Mittwoch ein 20-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam aus noch ungeklärten Gründen in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen.

Bei der Kollision mit einem Lastwagen ist in Grüningen ein 20-jähriger Töfffahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr in Holzhausen (Gemeindegebiet Grüningen) auf der Binzikerstrasse. Der Töfffahrer geriet in der Heispelkurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt von Regio 144 wurde der schwerverletzte Töfffahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Der 46 Jahre alte Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Wegen des Unfalls musste die Binzikerstrasse zwischen Holzhausen und Grüningen beidseitig für den Verkehr gesperrt werden.

mcp/SDA

