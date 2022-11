Einfach & luxuriös in Saas-Fee – Verkehrte Welt im Gletscherdorf: Wie die Wellnessoasen der Jugendherberge und des Nobelhotels Walliserhof im Vergleich abschneiden Saunalandschaft einer Jugendherberge versus Wellnessbereich eines Fünfsternhotels. Normalerweise eine klare Sache, wer hier das Rennen macht. Auch in Saas-Fee? Philippe Müller

Jugendherberge oder Fünfsternehaus: Worauf hätten Sie getippt? Im Bild ist der grosszügige, elegant und modern gehaltene Wellnessbereich des Wellnesshostel4000 in Saas-Fee zu sehen, der sich nicht verstecken muss. Foto: PD

Zu Beginn bleibt die Überraschung aus: Wer durch die langen Gänge schlendert und ein Zimmer betritt, weiss auf den ersten Blick, wo man gelandet ist: in einer Jugendherberge. In einer schönen und modernen zwar, aber eben doch klar erkennbar in einer Jugendherberge. Die Schlafräume im Wellnesshostel4000 in Saas-Fee sind spartanisch, aber zweckmässig eingerichtet, helles Holz ist das dominierende Material. Die typischen Kajütenbetten sorgen dafür, dass auf wenigen Quadratmetern 4 Personen einen Schlafplatz finden.

Ganz anders präsentiert sich die Welt, in die man eintaucht, wenn man bei der Réception die Treppe hinabsteigt und durch eine unterirdische Verbindung das Nebengebäude betritt. Hier befindet sich das Hallenbad Aqua Allalin. Und vor allem: der Wellnessbereich des Hostels. Ist man wirklich noch in einer Jugendherberge unterwegs, fragt man sich, sobald man in die in Kubusform angelegte Wellnesslandschaft eindringt. Zunächst fällt die räumliche Grosszügigkeit auf, hier musste sich der Architekt nicht mit bereits bestehenden Platzverhältnissen abfinden. Dunkelgraue Steinplatten zieren den Fussboden sowie Sitzbänke und Liegewürfel, in ähnlicher Farbe sind die Wände gehalten. Grosse Glasscheiben geben einen Panoramablick auf die bewaldeten Felsen frei. Die hellen Holzzuber für das Fussbad, der Whirlpool aus Holz und die ebenfalls hölzernen Türen, die links und rechts zu den Saunen abgehen, runden das elegante, zeitlose Design ab. Zum

Wellnessangebot gehören auch ein Dampfbad, eine Kneippanlage, Erlebnisduschen sowie Ruhe- und Massageräume. Abends gibt es regelmässig Aufgüsse in der Sauna, mit ruhiger Musik und besonders viel Hitze. Wer sich zwischendurch abkühlen muss, betritt die Terrasse, in der Hand eine Tasse Tee oder ein Glas Wasser vom kleinen Buffet neben dem Dampfbad.

Aussergewöhnlich, ein solches Wellnessangebot in einer Jugendherberge! Wobei: Auch in Laax wurde nachgelegt. Dort gibt es seit zwei Jahren eine neue Jugi über dem alten Hallenbad und einem ebenfalls neuen Wellnesstrakt.

Das Wellnesshostel4000 wurde 2014 eröffnet. Foto: PD

Fazit: Die Anlage im Walliser Gletscherdorf kann problemlos mit Saunalandschaften und Wellnessoasen von Vier- oder Fünfsternhotels mithalten. Das Wellnesshostel4000 in Saas-Fee existiert seit acht Jahren. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Postautobahnhof am Dorfeingang. Im September 2014 wurde es eröffnet. Unter dem Strich zählt das Hostel 168 Betten, verteilt auf 51 Schlafräume: Sechserzimmer mit Etagendusche, Vierer- und Familienzimmer sowie Doppelzimmer mit Dusche/WC.

Die Preise sind saisonal ausgestaltet und können variieren. Mitte Dezember kostet eine Übernachtung für eine vierköpfige Familie inklusive Frühstücksbuffet sowie Eintritt in den Wellnessbereich (nur für Erwachsene) und ins Hallenbad ab 240 Franken. Der Eintritt ins Hallenbad ist immer inklusive, den Wellnessbereich muss man dazubuchen. Auch eine Verpflegung mit Halbpension ist möglich.

Zu Gast im Luxus-Chalet

200 Meter vom Wellnesshostel4000 entfernt in Richtung Dorfmitte befindet sich der Walliserhof, zusammen mit dem Capra das einzige Fünfsternhotel in Saas-Fee. Bereits die gepflegte Chaletfassade und der Aussenbereich um den Haupteingang signalisieren, dass sich hier ein Hotel des oberen Preissegments befindet. Dieser Eindruck bestätigt sich in der eleganten Lobby und später in den geräumigen, detailverliebt ausgestatteten Zimmern mit Balkon.

Der Walliserhof empfängt die Gäste mit luxuriösem Chaletcharme. Foto: PD

Das alles ist das Resultat einer umfassenden und kostspieligen Innensanierung. Im Dezember 2019 wurde das Haus unter dem Namen Walliserhof Grand-Hotel & Spa neu eröffnet. Zuvor hiess das Hotel mit einer etwas komplizierten Vergangenheit Ferienart. Für 19 Millionen Franken baute man es um, es wurde geräumiger, heller. Und der Wellnessbereich? Der Pool ist in seiner verspielten, runden Form deutlich eleganter gehalten als im Wellnesshostel4000, wo das Aqua Allalin eher ein klassisches Hallenbad mit markierten Schwimmbahnen ist.

Etwas anders sieht es in der Saunalandschaft aus. Diese wurde im Walliserhof im Rahmen des Umbaus zwar auch rundum erneuert. Im Gegensatz zum Wellnesshostel, wo quasi auf grüner Wiese ein Neubau entstand und entsprechend keine Rücksicht auf Bestehendes genommen werden musste, lief der Prozess im Walliserhof gänzlich anders. Hier musste das Architektenteam mit bestehendem, manchmal knapp bemessenem Platz arbeiten. Das merkt man. Dennoch ist das Resultat eine geschmackvoll eingerichtete Saunawelt, die weniger mit Grosszügigkeit überzeugt als mit stimmungsvollem Ambiente.

Blick in eine Sauna des sanierten Walliserhofs. Foto: PD

Auch hier kommen wir noch zur Abrechnung. Zu den Vorzügen eines Fünfsternhauses zählen neben den bereits beschriebenen Qualitäten von Zimmern und Spa auch hauseigene Restaurants, ein 24-Stunden-Roomservice, eine permanent besetzte Réception, Portiers, die die Gäste in den hoteleigenen Elektro-Minibussen vom Postauto abholen oder zur Bergbahn fahren. Für eine vierköpfige Familie kostet beispielsweise Mitte Dezember eine Übernachtung in einer Junior-Suite inklusive Frühstücksbuffet etwas mehr als 740 Franken.

