Wipkingen ZH – Verletzte bei Brand in Behindertenwohnheim Ein Grossaufgebot von Polizei und Rettungskräften war in Wipkingen ZH im Einsatz. Christian Köppel

Zimmer in Wohnheim ausgebrannt: Polizei und Rettungskräfte in Wipkingen. (8. Oktober 2020) BRK News

In Wipkingen ZH war ein Grossaufgebot der Stadtpolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. An der Röschibachstrasse hat ein Behindertenwohnheim gebrannt, wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. Ein Zimmer geriet in Vollbrand.

Sechs Personen mit Rauchvergiftung mussten hospitalisiert werden, wie die Mediensprecherin von Schutz & Rettung Zürich, Eliane Schlegel, vor Ort bestätigte.

Nun ist der Brand unter Kontrolle. Die Ursache wird noch untersucht.