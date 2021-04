Wetterkapriolen im Frühling – Verliert der April seinen Charakter? Am Wochenende warm, nächste Woche wieder kalt: Das Aprilwetter macht seinem Namen alle Ehre. Allerdings sind die Tage des verrückten April möglicherweise gezählt. Martin Läubli

Ein Hauch von Schnee im Frühling: Der 7. April in Zürich. Foto: Raisa Durandi

Der April ist ein emotionaler Monat. Kaum kommen die ersten Frühlingsgefühle auf, macht einem das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung. Die letzten Tage waren in dieser Hinsicht besonders krass. Innert Tagen sanken Anfang letzter Woche vielerorts in Mitteleuropa die Temperaturen um bis zu 20 Grad, auch in der Schweiz. Der schottische Meteorologe Scott Duncan war überwältigt von diesem Kälteschock: «Einer der eindrücklichsten arktischen Kaltluftausbrüche, die ich seit langem gesehen habe», schrieb er auf Twitter. Nun ist es bereits wieder frühlingshaft, und der Schnee in den Niederungen ist verschwunden. Doch für nächste Woche ist ein weiterer Temperatursturz angekündigt.