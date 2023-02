Heimspiel am Samstag – Vermeiden kann Pfadi nur die eigenen Fehler Die Handballer von Pfadi Winterthur empfangen drei Tage nach ihrer ersten Heimniederlage der Saison den RTV Basel. Diese war auch von einem Fehlentscheid geprägt. Urs Stanger

Der Meister aus Schaffhausen hat es nicht geschafft, der Leader aus Kriens auch nicht. Und dann tauchte am Mittwoch der BSV Bern, der Tabellensechste, in der Axa-Arena auf und fügte Pfadi die erste Heimniederlage der Saison zu. Die Gründe: Die vielen Fehler, die sich die Winterthurer in der Offensive leisteten, und der Fehlentscheid, der dem Match-Delegierten unterlief.

Knapp fünf Minuten vor Ende wollte dieser einen Wechselfehler bei Pfadi erkannt haben. «Wir sind uns zu hundert Prozent sicher, dass es keiner war», sagt Trainer Goran Cvetkovic in der Nachbetrachtung. Pfadi legte Protest ein. Die Folge des Delegiertenentscheids: Zeitstrafe für Pfadi und Ballbesitz für die Berner, die in der folgenden Überzahl zwei Tore zum vorentscheidenden 28:26 erzielten. Die Aktion war ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Unparteiischen ein Handballspiel beeinflussen können.

Selbst in der Hand – und das war der grösste Teil auf dem Weg in die Niederlage – hatten die Winterthurer ihre eigene Leistung. Die genügte in der Abwehr, die beim Gegner 16 technische Fehler verursachte und ihn häufig unter Zeitdruck brachte, bestens. Aber nicht so im Angriff, wo die Aufbauer, Rückkehrer Mustafa Hadj Sadok ausgenommen, auf keine vernünftigen Quoten kamen.

«Wir müssen unsere Anzahl Fehler reduzieren. Das ist das wichtigste», sagt Cvetkovic deshalb im Hinblick aufs Heimspiel am Samstag gegen den RTV Basel, den Zweitletzten der NLA. Nur drei Tage nach dem Missgeschick gegen den BSV bietet sich Pfadi in seiner Axa-Arena die Chance zur Korrektur.

Nationalliga A Infos einblenden 1. HC Kriens-Luzern 21/37. 2. Kadetten Schaffhausen 21/32. 3. Pfadi Winterthur 21/30. 4. GC Amicitia Zürich 21/24. 5. HSC Suhr Aarau 21/24. 6. BSV Bern 21/19. 7. Wacker Thun 21/17. 8. St. Otmar St. Gallen 21/12. 9. RTV Basel 21/8. 10. HSC Kreuzlingen 21/7.

