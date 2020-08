Geglückte Aktion im Pazifik – Vermisste Segler werden dank riesigem SOS im Sand gerettet Drei Abenteurer sind im Westpazifik vom Kurs abgekommen. Dank einer simplen Idee sind sie von Militärflugzeugen in Mikronesien entdeckt worden.

Ein Helikopter der australischen Armee findet die Männer auf der kleinen Insel. – gesund und glücklich. Foto: Handout Australisches Verteidigungsdepartement/Keystone (2. August 2020)

Dank eines riesigen, in den Sand gemalten SOS-Hilferufs wurden drei vermisste Segler auf einer winzigen Insel im Westpazifik entdeckt. Ein Schiff der australischen Marine sowie Militärflugzeuge aus Australien und den USA hätten die Schiffbrüchigen auf Pikelot Island in Mikronesien lokalisiert, teilte das australische Verteidigungsministerium am Montag in Canberra mit.

Die Segler wurden seit drei Tagen vermisst. Offenbar waren sie mit ihrem sieben Meter langen Boot auf dem Weg zum Pulap Atoll vom Kurs abgekommen, später ging ihnen der Treibstoff aus. Alle seien in guter Verfassung und bereits von einem Hubschrauber aus mit Lebensmitteln und Wasser versorgt worden. Ein mikronesisches Patrouillenschiff sei auf dem Weg zur Insel, um die Männer abzuholen.

Dieses Bild zeigt, wie klein die Insel ist. Foto: Handout Australisches Verteidigungsdepartement/Keystone (2. August 2020)

SDA