Suchaktion in Tartar GR – Vermissten Heimbewohner dank Drohne in Tobel entdeckt Einsatzkräfte haben nach einer mehrstündigen Suchaktion einen Vermissten aus stark unwegsamem Gelände unverletzt bergen können.

Mit Hilfe einer Drohne wurde ein Vermisster in Tartar GR gefunden. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken (Keystone)

Mit Hilfe einer Drohne haben Einsatzkräfte nach einer mehrstündigen Suchaktion am Samstagabend einen vermissten Heimbewohner in stark unwegsamen Gelände im Porteiner Tobel in Tartar GR gefunden. Der Mann war unverletzt.

Die Vermisstmeldung des Heims in Tartar ging laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Sonntag am Samstag gegen 14 Uhr ein. Die Bündner Kantonspolizei koordinierte eine Suchaktion mit Angehörigen der SAC Sektion Piz Beverin mit drei Flächensuchhunden sowie zwei Personenspürhundeteams der Kantonspolizei St. Gallen.

Kurz vor 18.20 konnte der autistische Heimbewohner gefunden werden. Nach seiner Bergung wurde er – unverletzt – den Aufsichtspersonen des Wohnheims übergeben.

SDA/step

