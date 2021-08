Polizei leitet Mordermittlung ein – Vermisster weissrussischer Aktivist tot in Kiew aufgefunden Gemäss der ukrainischen Polizei ist Witaly Schischow erhängt entdeckt worden. Sie hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. UPDATE FOLGT

Geflüchtet: Menschen aus Weissrussland protestieren in Kiew für die Belange der Opposition in ihrer Heimat. Foto: Keystone (4. Oktober 2020)

Einen Tag nach seinem plötzlichen Verschwinden in Kiew wurde der Weissrusse Witaly Schischow erhängt in einem Park in der Nähe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt t aufgefunden. Sie habe Mordermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aktivist Schischow hatte von Kiew aus die Organisation «Weissrussisches Haus der Ukraine» im Messengerdienst Telegram geleitet.

Schischow war vermisst gemeldet worden, nachdem er am Montagmorgen nicht von einer Joggingrunde zurückgekehrt war. Die Nichtregierungsorganisation Wjasna erklärte unter Berufung auf Freunde Schischows, der Aktivist sei kürzlich beim Joggen von «Fremden» verfolgt worden.

Erst vor wenigen Tagen hatte die weissrussische Sprinterin Kristina Timanowskaja nach kritischen Äusserungen über weissrussische Sportfunktionäre bei den Olympischen Spielen in Tokio Schutz bei der Polizei gesucht. Timanowskaja sollte offenbar gegen ihren Willen von Vertretern des belarussischen Kaders ausser Landes gebracht werden.

Analyse zur Flucht aus Belarus Die Olympia-Sprinterin, die aus der Kälte kam Viele Weissrussen fliehen angesichts von Repression in ihrem Heimatland in die benachbarte Ukraine, nach Polen oder Litauen. Der seit fast drei Jahrzehnten in Minsk regierende Präsident Alexander Lukaschenko war vor einem Jahr trotz massiver Betrugsvorwürfe zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Dies löste im osteuropäischen Land historische Massenproteste aus, die von den Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen wurden. (Update folgt)

