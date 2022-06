Tatort Flussbadi in Zürich – Vermummte schlagen mit Stöcken auf Badegast ein In der Badi Unterer Letten ist ein Mann mit auffälligen Tattoos angegriffen worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Pascal Unternährer

Im Abschnitt rechts hinter den Holzgebäuden der Badi Unterer Letten geschah die Gewalttat. Foto: Ela Çelik

Es ist ein schöner warmer Mittwochabend, die Zürcherinnen und Zürcher strömen ans Wasser, um sich abzukühlen. In der Badi Unterer Letten aber stören sich zwei Badegäste an einem Mann mit auffälligen Tattoos, die mutmasslich Nazi-Symbolik zeigen. Er liegt auf dem Liegerost im Zwischenteil zwischen der Wiese neben dem Kinderbecken und dem hölzernen Längsgebäude an der Limmat. Die beiden sprechen den Mann an, doch dieser kommt der Aufforderung, zu gehen, nicht nach.