Schutzmasken aus Winterthur – Verpackungsmaske der Pawi wird weltweit kopiert Die Idee, die an einer Schachtelklebemaschine des Verpackungsherstellers Pawi entstand, wird als Fiber Shield und Vorlage inzwischen an sämtlichen Corona-Hotspots weltweit produziert. Ein anderes lokales Unternehmen vertreibt inzwischen Community-Masken im grösseren Stil. Till Hirsekorn

Auch Pflegerinnen in Brasilien tragen ihn längst: Einen Gesichtsschutz, ähnlich wie ihn die Pawi im April entwickelt hat. Brasilgrafica.com.br

Die meisten tragen nach wie vor hellblaue Einwegmasken. Doch es gibt sie inzwischen auch mit Blümchen, im Leopardenmuster oder mit Motto vor dem Mund («I'm smiling»), überall in Onlineshops: die Community-Maske. Mit der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Nachfrage nochmals deutlich gestiegen. «Wir könnten 200 Stoffmasken pro Tag verkaufen, sind komplett ausgeschossen», sagt Ruedi Weigold, der Geschäftsführer vom Stoffgeschäft Bolli an der Steinberggasse. Während des Lockdown waren vier Näherinnen im Einsatz, inzwischen sind es zwei, und die werden auch bald wieder im Verkauf tätig sein. «Wir verkaufen lieber den Stoff und eine Anleitung zum Selbernähen dazu», sagt Weigold. Eine Maske selber zu nähen, dauert auch für jemanden mit Übung etwa eine halbe Stunde. Bei Bolli kosten sie zwischen 18 und 25 Franken. «Für uns ist es sehr gute Werbung, aber kein grosses Geschäft», sagt Weigold. 4000 Masken habe man bisher verkauft und biete inzwischen auch eine separate Einlage als zusätzlichen Schutz an. Er gehe davon aus, dass die Nachfrage weiter anzieht. 10'000 Meter Gummikordel sind jedenfalls schon bestellt.