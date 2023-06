Kolumne Lomo – Verpasste Chance Wäre die Schulpflege nicht im Weg gestanden, hätte der «Landbote»-Kolumnist eine Entertainment-Karriere starten können – mit DJ Bobo. Johannes Binotto

DJ Bobo hätte am Sekundarschule-Abschlussfest singen und tanzen sollen. Verpflichtet war er schon. Foto: Fotoarchiv

Am Geburtstagsfest, da hab ich meinen alten Schulkameraden M. wieder getroffen und mich mit ihm darüber unterhalten, wie wir beide, zusammen mit dem S., auch mal während unserer Sekundarschulzeit eine Disco organisiert hatten.

Mir ist das noch in lebendiger Erinnerung, weil wir dafür eigens sämtliche Stereoanlagen von uns per Veloanhänger in ein Festlokal transportieren mussten, welches ganz offensichtlich nicht für Discos gedacht war, da die Decke so niedrig war, dass man sich bei jedem etwas energischeren Dance-Move den Kopf anstiess oder aber den Holzboden derart ins Wanken brachte, dass kurzerhand der CD-Player streikte.

Trotzdem hat uns diese Erfahrung offenbar nicht gänzlich jede Lust am Party-Organisatorischen vergällt. Denn wie mir M. dann in Erinnerung rief, hatten wir drei hinterher auch noch unsere Hand im Spiel, als es darum ging, fürs Sommerfest der Sek, welches zugleich auch unser Abschiedsfest war, den Haupt-Act zu organisieren.

S. hatte dessen Management auch schon telefonisch kontaktiert und am Haken. 3000 Franken hätte er gekostet, was dann die Schule doch übertrieben fand, und wir mussten kleinlaut wieder absagen. Dabei wäre das ein ziemliches Schnäppchen gewesen. Denn der Sänger, den wir da schon fast engagiert hatten, war kein anderer als DJ Bobo.

Jawohl, der DJ Bobo, der damals gerade mal eine Single auf dem Markt hatte und darum auch noch nicht Stadienhallen füllte, der hätte bei unserem Sekundarschule-Abschlussfest gespielt. Das wär doch was gewesen!

Und wer weiss, vielleicht sind M., S. und ich damals haarscharf an einer gloriosen Entertainment- Karriere vorbeigeschrammt. Als Disco-Trio, welches die legendärsten Abschlusspartys im zürcherischen Weinland organisiert hat, wären wir vielleicht dereinst bis zu Nachtclub-Besitzern auf Ibiza aufgestiegen, in deren Pools sich die Stars der ganzen Welt tummeln.

Aber eben, das begrenzte Budget der Sek hat bewirkt, dass unser Leben einen anderen Weg ging. Ein bisschen aber träumen wir immer noch davon. Wer weiss, hat M. gesagt, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir die verpasste Chance dann für unser 60. Geburtstagsfest noch nachholen. Könnte nämlich sein, dass dann auch der DJ Bobo wieder für nur 3000 Franken zu haben ist.

