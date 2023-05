Geflüchtete in Winterthur – Verpflegung von Geflüchteten wird neu ausgeschrieben Die Stadt Winterthur vergibt die Aufträge für Verpflegung, Reinigung und Sicherheit in vier Unterkünften neu. Wegen des Kriegs in der Ukraine waren sie letztes Jahr nicht ausgeschrieben worden. Valérie Jost

Die Küche der Unterkunft für Geflüchtete in der Mehrzweckanlage Teuchelweiher. Foto: Madeleine Schoder

Wer reinigt die Geflüchtetenunterkünfte, wer sorgt für das Essen, und wer gewährleistet die Sicherheit? Die Stadt Winterthur hat diese Aufträge für vier ihrer Unterkünfte neu ausgeschrieben. Diese wurden teilweise letztes Jahr aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr kurzfristig in Betrieb genommen: «Die Dienstleistungen mussten aufgrund des Zeitdrucks und der unabsehbaren Situation schnell freihändig vergeben werden», schreibt die städtische Medienstelle auf Anfrage. An welche Firmen, könne wegen der laufenden Submission nicht angegeben werden. Diese Aufträge würden jetzt «in eine reguläre Situation überführt», sprich öffentlich ausgeschrieben.