Gemeinde Flurlingen – Versammlung normal statt anders Flurlingen feiert normalerweise schon an der Gemeindeversammlung Hilari. Dieses Jahr bleibt es politisch, das Fest ist abgesagt. Eva Wanner

Normalerweise tragen die «Heisler», die Abschlussklässler, an der Gemeindeversammlung in Flurlingen Schnitzelbänke vor. Das geht in diesem Jahr nicht. Foto: Heinz Diener

Erst wird in Flurlingen im Januar an der Gemeindeversammlung die Demokratie zelebriert, und dann wird der Auftakt zum Hilari gefeiert. Mit Schnitzelbänken der Heisler, der Ältesten der Sekundarschule, sowie mit einem Umtrunk. Nicht so in diesem Jahr; das fasnachtsähnliche Traditionsfest muss wegen Corona abgesagt werden beziehungsweise kann nicht so durchgeführt werden wie in anderen Jahren. In allen Dörfern, die normalerweise feiern: Flurlingen, Feuerthalen, Langwiesen und Laufen-Uhwiesen.