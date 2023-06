Schulhaus-Aufstockung in Zell – Versammlung sagt deutlich Ja zum 14,4 Millionen-Kredit Die Schülerzahlen in der Gemeinde Zell steigen und steigen. Um das Platzproblem zu lösen, soll das Schulhaus Engelburg um zwei Stockwerke erhöht werden. Das hat seinen Preis. Rafael Rohner

Die Aufstockung ist über dem Engelburgsaal geplant, indem jeweils auch die Gemeindeversammlung stattfindet. Foto: Rafael Rohner

Entlang der Töss in Zell sind in den vergangenen Jahren diverse neue Wohnbauten entstanden. Weitere sollen folgen, etwa auf dem Metzgerareal in Kollbrunn. Die Gemeinde rechnet deshalb mit steigenden Schülerzahlen. «Die Bevölkerung wächst bei uns deutlich schneller als in Winterthur», sagte Gemeinderat Markus Kernen am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Zell vor 78 anwesenden Stimmberechtigten.