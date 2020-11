Sekundarschule Seuzach – Versammlung senkt Steuern – aus Solidarität Um zwei Prozentpunkte senkt die Sekundarschulgemeinde Seuzach die Steuern per 2021. Dies, weil der Seuzemer Gemeinderat höhere Steuern beantragt. Jonas Gabrieli

Die Sekundarschulgemeinde Seuzach senkt die Steuern aufs nächste Jahr. Foto: Madeleine Schoder

Von 18 auf 16 Prozent sinkt der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde Seuzach per 2021. An der Versammlung vom Mittwochabend in der Turnhalle stimmten die 62 anwesenden Stimmberechtigten der Senkung mit 56 Ja-Stimmen deutlich zu. Das Budget 2021 sieht somit ein Defizit von rund einer halben Million Franken vor.

«Müssen solidarisch sein»

Die Steuersenkung hatte der frisch gewählte Schulpräsident Sven Thali bereits im Vorfeld der Versammlung mit der beantragten Steuererhöhung der Politischen Gemeinde Seuzach in Verbindung gebracht und an die Solidarität in diesen aussergewöhnlichen Zeiten appelliert. An der Versammlung bekräftigte er diese Haltung. «Jetzt müssen wir wirklich solidarisch sein», sagte Thali.