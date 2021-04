Halbzeitende

Die erste Halbzeit ist zu Ende. Es steht noch 0:0.

Auf Tore warten wir in diesem Hinspiel der EM-Barrage noch, doch die Schweiz hatte insgesamt die besseren Chancen. Da war zum Beispiel der starke Schuss von Bachmann, der Goalie Votikova zu einer Parade zwang. Oder der Lattenknaller nach einem Eckball, der die Tschechinnen vor einem Eigentor bewahrte, ganz am Anfang. Davon gerne mehr in der zweiten Halbzeit. Dazu noch eine Prise mehr Tempo bei den Schweizerinnen und wir hoffen, das kommt gut.