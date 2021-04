«Apropos» – der tägliche Podcast – Verschleppt im Iran 2018 wird im Iran ein Schweizer Töfffahrer verhaftet und verschleppt. 10 Tage lang geht er in iranischen Gefängnissen durch die Hölle. Und weiss bis heute nicht, wieso. Mirja Gabathuler

Ein 66-jähriger Schweizer wird 2018 in iranischen Gefängnissen festgehalten. Bis heute sucht er Antworten. Bild: Dominique Meienberg

«Willkommen in der Hölle»: So steht es später im Tagebuch von Bruno Bill (Name geändert). 2018 wurde er während einer Iranreise verhaftet und in mehreren Gefängnissen festgehalten. Dort erlebte er Folter und Gewalt – ohne dass er wusste, was man ihm vorwarf. Bis heute verfolgen ihn die Erinnerungen. Und bis heute sucht er nach Antworten: Warum er?

Reporterin Simone Rau vom Tamedia-Recherchedesk ist dieser Geschichte nachgegangen – und hat Antworten gesucht. (Lesen Sie hier die ganze Recherche.) War es reiner Zufall, dass Bruno Bill verhaftet wurde – oder ging es um einen Vergeltungsakt? Wie kommt man an Informationen in einem Fall mit so vielen Fragezeichen? Und wie geht es für Bruno Bill weiter, nach einem so traumatischen Erlebnis?

